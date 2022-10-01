Как оплатить без комиссии имущественные налоги, рассказали тюменцам

Более 725 тыс. жителей Тюменской области получили налоговые имущественные уведомления за 2021 год. Собственникам квартир, гаражей, машин, дач, земельных участков предстоит выплатить 3,2 млрд рублей до 1 декабря 2022 года, сообщает Вслух.ру.
Самый удобный способ оплатить без комиссии – через "Личный кабинет" на официальном сайте УФНС, который доступен по логину и паролю от госуслуг. Есть мобильная версия "Налоги ФЛ", приложение можно скачать через AppStore и GooglePlay.
Гражданам, которые не регистрировались в "Личном кабинете", направлены заказные письма. Проверьте извещения в почтовых ящиках. Получить дубликат извещения можно в любой налоговой инспекции или в МФЦ.
Оплатить налоги можно в мобильном приложении банка, используя QR-код, штрих-код или УИН в уведомлении. По возникающим вопросам можно обратиться в единый контакт-центр ФНС: 8-800-222-22-22.
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