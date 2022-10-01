Чемпионат по настольной игре "Кадры будущего" состоится в Тобольске

5 октября в мультицентре "Моя территория" пройдет первое событие чемпионата среди школьников города. Игра поможет развить надпрофессиональные навыки и узнать о профессиях будущего.

Принять участие могут ученики 7-11 классов. Цель игры – собрать предложенные навыки на игровом поле, чтобы освоить профессию. Для победы необходимо продумать свою стратегию развития и первым освоить наибольшее количество специальностей или все 11 надпрофессиональных навыков, сообщает Мегатюмень.

— Подобные мероприятия знакомят школьников с надпрофессиональными навыками. Игра сможет помочь определиться с делом, которым школьники будут заниматься в будущем, — рассказала Екатерина Лезнева, руководитель мультицентра "Моя территория".