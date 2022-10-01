Как помочь ребенку справиться с травлей в школе, рассказали тюменцам

Команда онлайн-проекта "Киберпатруль Тюменской области" провела прямой эфир с тюменским психологом. Эксперт объяснил родителям, как помочь предотвратить детскую агрессию по отношению к другому ребенку.

Состоялась прямая трансляция на тему: "Моббинг, буллинг, хейзинг — чем они опасны для школьников". Приглашенный спикер рассказал родителям о видах травли среди школьников, о причинах и последствиях такого поведения. В качестве эксперта выступила Евгения Писарева, ведущий психолог регионального центра "Семья".

В эфире психолог раскрыл понятия буллинг, моббинг и хейзинг, в чем их отличие и особенности. Объяснил, как следует действовать, если ребенок столкнулся с каким-то видом травли или он сам является агрессором. Также эксперт пояснил, как противостоять нападкам и когда стоит переходить к крайним мерам по смене класса или школы, если конфликт невозможно урегулировать, сообщила Комсомольская правда – Тюмень.