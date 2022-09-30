Тысячи тюменцев поддержали митинг "Вместе навсегда!"

17:21 30 сентября 2022
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Акция "Вместе навсегда!" собрала на Цветном бульваре в Тюмени тысячи горожан, которые пришли поддержать решение жителей регионов, проголосовавших на референдумах за присоединение к России, восстановление исторической справедливости.

Как пишет Тюменская линия, "более 10 тыс. жителей и гостей города вышли поприветствовать возвращение территорий Новороссии и восстановление исторической справедливости, а также поддержать специальную военную операцию".

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