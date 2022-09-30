Китайские студенты в Тюменском медуниверситете будут изучать стоматологию и лечебное дело

Тюменский государственный медицинский университет запускает уникальный международный проект по обучению студентов из КНР. С 1 октября к учебе приступят 50 китайских студентов по программам специалитета "Стоматология" и "Лечебное дело". Учебный процесс будет идти на русском, английском, китайском и латыни, что повысит востребованность будущих медиков как на рынке труда.

Чтобы обеспечить высокое качество образования, преподаватели вуза проходят специальную подготовку вместе с представителями системы образования КНР. Программа обучения будет выстроена с учетом языкового барьера, особенностей национальной культуры студентов и подходов к образованию в России и Китае.

Куратор группы студентов из Китая Нин Кэ:

Это уникальный проект. Впервые в истории российско-китайского сотрудничества сразу 50 китайских студентов приедут в Тюмень изучать медицину. В Китае врач — это самая почетная, святая профессия. Конечно, работа с этими студентами потребует от преподавателей большого терпения, но я уверен в успехе.

Проект Тюменского ГМУ нацелен на расширение международной кооперации и интернационализации образовательных программ, усиление международного сотрудничества в образовательной, научной деятельности и медицинской практике и расширение сотрудничества с КНР. Он реализуется в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет 2030", сообщается на сайте вуза.