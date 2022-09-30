Победителям конкурса "ГАРМОНиЯ" подарят 25 тульских гармошек с тюменским флагом

В фестивале-конкурсе "ГАРМОНиЯ" участвуют более 50 гармонистов Тюменской области, заключительный этап конкурса и гала-концерт состоится 18 ноября в ДК "Нефтяник". призами для победителей станут 25 музыкальных инструментов, созданных на фабрике "Тульская гармонь" по спецзаказу.

"В Тюмень привезли несколько моделей гармоней: "Заказная", "Куликово поле", "Тульская 301М", "Любительская". Все инструменты в тональности "до мажор", которая ценится у профессиональных гармонистов. Они станут прекрасным подарком для участников конкурса, занявших призовые места в различных номинациях и возрастных группах" - считает организаторы конкурса.

"Тульская гармонь" – крупнейшая фабрика музыкальных инструментов в России и надежный поставщик качественных инструментов с выдающимися акустическими характеристиками. Более 150 лет фабрика развивалась и внедряла новые технологии производства, наибольшее внимание уделяя качеству сборки и особенностям звучания.



Подарочные инструменты прошли проверку заместителем председателя жюри Областного фестиваля-конкурса, известным гармонистом Павлом Ухановым. Напомним, Павел лауреат международных конкурсов, старший преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных, официальный представитель и конструктор фабрики "Тульская гармонь". Он является руководителем группы "GармоньDrive".

На гала-концерте, после церемонии награждения, можно будет услышать номера одновременной игры на более чем 25 гармошках. "Планируем сделать общий номер вместе с победителями конкурса. Например, исполнить "Цыганочку", которую все знают. Пусть присоединятся и приглашенные музыканты, может кто-то из членов жюри. Получится целый оркестр гармонистов", - поделился идеей Павел Уханов.

Областной этап конкурса и гала-концерт состоится 18 ноября, в ДК "Нефтяник".

Сейчас в регионе проходят зональные этапы. В конкурсе приняли участие 26 районов и муниципалитетов. Как сообщают организаторы, больше всего среди участников людей старшего поколения.

Конкурс стартовал в мае, а завершится в ноябре 2022 года. "ГАРМОНиЯ" проводится в рамках Года культурного наследия народов России. Инициатором проведения выступает депутатская фракция "Единая Россия" Тюменской облдумы.