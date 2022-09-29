Мобилизованные многодетные отцы и учителя вернулись домой

Пять ошибочно призванных по частичной мобилизации жителей Тюменской области вернулись с полигона к своим родным, на КПП их представители ОНФ и журналисты.

"В основном это люди, имеющие четырех и более детей, воспитывающие детей с инвалидностью, а также учителя", - рассказал руководитель областного штаба ОНФ Роман Чуйко.

В числе тех, кто отправился домой, 46-летний директор и учитель ОБЖ, физкультуры сельской школы Заводоуковского района. В его малокомплектной школе не хватает учителей, и руководитель попросила вернуть сотрудника, к тому же он единственный кормилец: в семье двое детей и жена после двух инсультов. Мобилизован был 23 сентября, полученные знания считает полезными для работы с детьми.

У Сергея из Вагайского района трое детей и, по его словам, почти три работы: ведет уроки физкультуры, ОБЖ и класс по допризывной подготовке. Говорит, на полигоне провёл пять дней, обстановка нормальная, настроение у всех хорошее, занятия ведут боевые офицеры и много полезной информации дают, если будет новая волна призыва и его снова мобилизуют - готов пойти.

По словам представителей ОНФ, обращения по частичной мобилизации на горячую линию поступают с 25 сентября. За четыре дня тюменский штаб принял около 700 различных обращений. Звонят, в основном, родственники, каждый случай разбирается персонально. Порядка 80 заявлений-обращений отсеяли из-за отсутствия оснований для отсрочки. По 14 мобилизованным, благодаря совместным действиям Народного фронта с правительством региона, военкоматами и военной прокуратурой, вопросы с возвращением домой решены положительно.

Накануне домой отправились трое, в том числе отец трех детей, двое из которых с инвалидностью, и учитель из Заводоуковска. Еще шесть из четырнадцати домой убудут в ближайшее время.