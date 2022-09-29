Патриотическая акция пройдёт в Тюмени в пятницу

Координационный совет национальных объединений Тюменской области приглашает всех желающих принять участие в акции "Вместе навсегда!"

Акция проводится в поддержку восстановления исторической справедливости - возращения территорий Новороссии; в поддержку жителей регионов, сделавших свой выбор "вернуться домой, на Родину"; в поддержку специальной военной операции.

Председатель Координационного совета национальных объединений Тюменской области Евгений Воробьев:

Сегодня люди в Новороссии мужественно отстояли своё право быть частью России. Теперь мы вместе, сообща, будем бороться за нашу страну, ее будущее, будущее детей. В единстве наша сила, залог побед и мира.

В мероприятии примут участие представители общественных организаций, национально-культурных автономий, политических партий, гражданские активисты, неравнодушные тюменцы и гости города.

📍Патриотическая акция "Вместе навсегда!" пройдет в г. Тюмени на Цветном бульваре (со стороны ул. Орджоникидзе) 30 сентября.

⏳Начало в 16.00.