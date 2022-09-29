В Тюмени проведут день оружейника

Организаторы готовят масштабное мероприятие, где будут представлены различные специализированные площадки: стендовая стрельба, спортивно-тактические игры, выставка современного вооружения и экипировки, тест-драйв техники высокой проходимости.

Фестиваль "День оружейника" пройдет в Тюмени 1 октября на базе спорткомплекса "Стальной азарт".

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