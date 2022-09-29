В Тюмени пройдет бесплатный интенсив "Погружение в NFT"

Фото: Тюменская школа креативных индустрий

Тюменская школа креативных индустрий приглашает принять участие в бесплатном 2-х дневном интенсиве "Погружение в NFT".

NFT, блокчейн, метавселенная - непривычные слова для обывателя, но они - неотъемлемая часть эпохи Web3, в которой мы живем. В виде "токенов" продаётся искусство, услуги, членство в закрытых клубах и даже недвижимость.

Что такое NFT, как создавать и продавать NFT? Почему его покупают? Какие площадки по NFT существуют? Кто может создать NFT ? Ответы на все эти вопросы знает Эльмира Гришина - сертифицированный NFT эксперт, создатель успешных NFT проектов, дизайнер.

Интенсив будет проходить 3 и 4 октября с 14:00-18:00 по адресу : Точка Кипения (ул. Республики, 142).

Количество мест ограничено. Ссылка на регистрацию: https://leader-id.ru/events/332992