Тюменцев бесплатно обучают по программе "Добровольный пожарный"

Образовательные программы реализуются Тюменским областным отделением общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" и ФАУ ДПО "Тюменский учебный центр ФПС". Подача заявки на обучение осуществляется через портал "Госуслуги".

Обучение граждан на безвозмездной основе по программам профессионального обучения "Добровольный пожарный" проводится по федеральному проекту "Содействие занятости" национального проекта "Демография" .

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