Тюменцев бесплатно обучают по программе "Добровольный пожарный"

Обучение граждан на безвозмездной основе по программам профессионального обучения "Добровольный пожарный" проводится по федеральному проекту "Содействие занятости" национального проекта "Демография" .
Образовательные программы реализуются Тюменским областным отделением общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" и ФАУ ДПО "Тюменский учебный центр ФПС". Подача заявки на обучение осуществляется через портал "Госуслуги".
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