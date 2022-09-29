Тюменцев бесплатно обучают по программе "Добровольный пожарный"

15:00 29 сентября 2022
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Обучение граждан на безвозмездной основе по программам профессионального обучения "Добровольный пожарный" проводится  по федеральному проекту "Содействие занятости" национального проекта "Демография" .

Образовательные программы реализуются Тюменским областным отделением общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" и ФАУ ДПО "Тюменский учебный центр ФПС". Подача заявки на обучение осуществляется через портал "Госуслуги".

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