Телемарафон "На 55 с плюсом!" 1 октября проведут участники ТВ-студии "Герань-MEDIA"

В Международный день пожилых людей департамент социального развития Тюменской области приглашает жителей региона присоединиться к традиционному телемарафону "На 55 с плюсом!".

Телемарафон пройдет на канале "Тюменское время" (21 кнопка кабельного телевидения) с 12:00 до 15:00 часов.

В этом году марафон называется "Время старших". Ведь современные пожилые люди – это люди, поддерживающие принципы активного долголетия, ищущие возможности для реализации своих талантов и желаний. Главные идеи форума – осветить весь спектр направлений активности старшего поколения, рассказать о мерах поддержки со стороны бизнеса и органов власти, а также о личных инициативах "новых старших".

Вести телемарафон будут ведущие "Тюменского времени" совместно с медиаволонтерами 55+, участниками ТВ-студии "Герань-MEDIA". Телемарафон соответствует основным направлениям национального проекта "Демография" и региональной программы "Старшее поколение", проводится в рамках работы по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, отмечают организаторы.