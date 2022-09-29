Депутат гордумы помогает семье из Мариуполя обустроиться в Тюмени

Депутат Тюменской гордумы Иван Романчук продолжает оказывать гуманитарную помощь переехавшей из Донбасса многодетной семье.

Трое детей, мама и бабушка поселились в районе Бабарынка. Ребята ходят в школу, а взрослые занимаются оформлением всех необходимых документов и активным поиском работы. Пока семья адаптируется в городе, депутат решил помочь с продовольствием и приобрёл для беженцев продукты питания. Оперативно отреагировали и в центре "Семья", куда депутат обратился с просьбой обеспечить семью зимней одеждой и обувью.

"Вместе с активистами ТОСа "Бабарынка" мы взяли многодетную семью, прибывшую из Донбасса под патронаж. Будем помогать по возможности в решении возникающих проблем", – сообщил Иван Романчук.

Многодетная мама поблагодарила тюменцев и депутата за внимание: "Мы очень рады, что в Тюмени живут неравнодушные люди, которые в короткие сроки смогли нам помочь", – отметила женщина.