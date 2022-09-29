Депутат гордумы помогает семье из Мариуполя обустроиться в Тюмени

12:21 29 сентября 2022
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duma.tyumen-city.ru

Депутат Тюменской гордумы Иван Романчук продолжает оказывать гуманитарную помощь переехавшей из Донбасса многодетной семье.

Трое детей, мама и бабушка поселились в районе Бабарынка. Ребята ходят в школу, а взрослые занимаются оформлением всех необходимых документов и активным поиском работы. Пока семья адаптируется в городе, депутат решил помочь с продовольствием и приобрёл для беженцев продукты питания. Оперативно отреагировали и в  центре "Семья", куда депутат обратился с просьбой обеспечить семью зимней одеждой и обувью.

"Вместе с активистами ТОСа "Бабарынка" мы взяли многодетную семью, прибывшую из Донбасса под патронаж. Будем помогать по возможности в решении возникающих проблем", – сообщил Иван Романчук. 

Многодетная мама поблагодарила тюменцев и депутата  за внимание: "Мы очень рады, что в Тюмени живут  неравнодушные люди, которые в короткие сроки смогли нам помочь", – отметила женщина.

Теги: гуманитарная помощь , Донбасс , многодетные семьи , Тюменская городская дума
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