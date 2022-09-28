Тюменцы могут принять участие во флешмобе "По бабушкиному рецепту"

В рамках областной акции "Пусть осень жизни будет золотой…" тюменцы могут поделиться друг с другом рецептами любимых семейных блюд.

В каждой семье есть традиции, которые объединяют и сближают. У каждого человека есть воспоминания, которые возвращают в детство и окутывают теплом. Иногда достаточно только почувствовать знакомый запах блинчиков со сметаной, пирожков с капустой или жареной картошки, чтобы "оказаться" с бабушкой на кухне.

"Есть такие рецепты, в которых живет история и прячется детство. 1 октября, в Международный день пожилых людей – самое время вспомнить о них и рассказать другим. С этой целью штаб-квартира "серебряного" добровольчества запускает онлайн-флешмоб #По_бабушкиному_рецепту", ‒ комментируют организаторы акции.

Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо:

- опубликовать рецепт любимого фирменного блюда от бабушки и его фотографию в социальной сети "ВКонтакте";

- сопроводить пост хештегом #По_бабушкиному_рецепту;

- передать эстафету другу, отметив его в публикации.

У каждой опытной хозяйки есть свои секреты в приготовлении коронных угощений, но, не смотря на это, все бабушки так похожи, ведь их самый главный секретный ингредиент – любовь.

Онлайн-флешмоб продлится до 15 октября. Подробная информация о флешмобе по телефону 8 (3452) 51-50-51, отдел по содействию активному долголетию Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации.