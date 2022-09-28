Военком посоветовал тюменцам уточнить персональные данные в военкоматах

17:03 28 сентября 2022
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Военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков ответил на вопросы, волнующие жителей региона:

Находиться на воинском учете - это обязанность каждого гражданина, так же, как и сообщать свои персональные данные, и данные об их изменении. Я хотел бы успокоить все население Тюменской области: если вам пришла повестка, то для выяснения всех обстоятельств, вам необходимо явиться по повестке в комиссариат, уточнить состав семьи, информацию про здоровье, в общем, свои персональные данные.

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