ТИУ победил в конкурсе по соцориентированности

В Сочи наградили победителей и призеров Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности". Награждение прошло в рамках Всероссийской недели охраны труда. Победителями конкурса стали 46 организаций, которые в условиях пандемии смогли реализовать социальные проекты, привлечь общественное внимание к важности решения социальных вопросов на уровне организаций.

Тюменский индустриальный университет завоевал почетное первое место в номинации "За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы". Награды вручал министр труда и социального развития РФ Антон Котяков.

Напомним, что региональный этап конкурса завершился в ноябре 2021 года. Конкурс проводился по 15 номинациям. Его цели – привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявление и тиражирование лучших социальных проектов.