Пять тюменок победили во всероссийском конкурсе профмастерства по соцобслуживанию населения

Пять специалистов Тюменской области победили во Всероссийском конкурсе профмастерства в сфере социального обслуживания.
"Для нас это очень высокая оценка. Тюменская область всегда отличалась новациями и участием в пилотных федеральных проектах. Приятно отметить, что среди победителей представители негосударственных поставщиков социальных услуг", - отметил директор департамента соцразвития Тюменской области Дмитрий Грамотин.
В число призеров вошли:
▫️Алена Матюханова, Региональный центр для несовершеннолетних "Семья";
▫️Ирина Богунова, "Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации" ;
▫️Елена Перминова, Региональный центр для несовершеннолетних "Семья";
▫️Елизавета Катомина, Региональный геронтологический центр социальных технологий "Третий возраст";
▫️Ксения Шефер, "Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации".
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