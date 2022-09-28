Пять тюменок победили во всероссийском конкурсе профмастерства по соцобслуживанию населения

Пять специалистов Тюменской области победили во Всероссийском конкурсе профмастерства в сфере социального обслуживания.

"Для нас это очень высокая оценка. Тюменская область всегда отличалась новациями и участием в пилотных федеральных проектах. Приятно отметить, что среди победителей представители негосударственных поставщиков социальных услуг", - отметил директор департамента соцразвития Тюменской области Дмитрий Грамотин.

В число призеров вошли:

▫️Алена Матюханова, Региональный центр для несовершеннолетних "Семья";

▫️Ирина Богунова, "Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации" ;

▫️Елена Перминова, Региональный центр для несовершеннолетних "Семья";

▫️Елизавета Катомина, Региональный геронтологический центр социальных технологий "Третий возраст";

▫️Ксения Шефер, "Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации".