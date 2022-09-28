Более 3 тысяч звонков по вопросам частичной мобилизации приняла от тюменцев служба 122

09:00 28 сентября 2022
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admtyumen.ru

Ответы на вопросы по частичной мобилизации можно получить по номеру 122. Все вопросы обрабатываются и систематизируются. По последним данным, в Тюменской области, начиная с 23 сентября, по номеру 122 операторы приняли более 3000 звонков, связанных с мобилизацией. Горячая линия работает ежедневно с 7:30 до 20:00.

Также узнать подробную информацию о частичной мобилизации можно на официальном ресурсе "Объясняем.рф". 

Теги: мобилизация
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