Аромашевские дети заняли третье место на всероссийском ""Безопасном колесе"

Команда Тюменской области отличилась на Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения "Безопасное колесо-2022" в Калуге. В командном зачете ребята заняли третье место, сообщает ГИБДД по Тюменской области.
Тюменскую область на конкурсе представляли школьники из Аромашевского района: Лиза Брызгалова, Амалия Полякова, Дима Носов и Владислав Гавриков.
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