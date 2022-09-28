Аромашевские дети заняли третье место на всероссийском ""Безопасном колесе"

Команда Тюменской области отличилась на Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения "Безопасное колесо-2022" в Калуге. В командном зачете ребята заняли третье место, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

Тюменскую область на конкурсе представляли школьники из Аромашевского района: Лиза Брызгалова, Амалия Полякова, Дима Носов и Владислав Гавриков.