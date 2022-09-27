Тюменская область вошла в число лидеров XIII Всероссийского форума "Вместе-ради детей!"

На всероссийском форуме в Кемеровской области-Кузбассе Тюменская область стала лидером в четырех номинациях. Организатор форума - Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.



Инга Тигеева, начальник управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области:

В четырех номинациях мы были отмечены. Экспертам российского уровня понравились наши технологии работы с детьми, в том числе с детьми-инвалидами, был отмечен высокий уровень наших специалистов.

На форуме было официально объявлено, что четверо тюменских специалистов, в том числе представители некоммерческих организаций, стали финалистами Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди социальных работников. "Мы считаем, что это очень достойная и серьезная победа, учитывая, что на сегодняшнем форуме участвовало более 50 регионов, была серьезная борьба, у нас были достойные противники, но мы планку свою не уронили!" - делится Инга Викторовна.

Всего в "копилке" Тюменской области - дипломы в номинациях "Лидер форума" за организацию мероприятий деловой программы форума, использование лучших способов демонстрации результатов инновационной деятельности, "Дети-детям" за лучшие практики добровольческого движения детей, "Никому не отдам" за успешные практики социально-психологической поддержки несовершеннолетних матерей посредством создания региональных опорных площадок. Кроме того, за большой личный вклад в улучшение жизни детей и взрослых с инвалидностью начальник управления департамента социального развития Тюменской области Инга Тигеева награждена благодарственным письмом Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет, нуждающихся в представительстве своих интересов.

Форум объединил более 2 тысяч ведущих специалистов социальной сферы со всей страны, заинтересованных в оказании доступной и качественной помощи семьям с детьми.

Интерактивная платформа форума доступна по ссылке https://forum-detyam42.ru. Ознакомиться с виртуальной выставкой Тюменской области можно на сайте https://выставкатюменскойобласти.рф