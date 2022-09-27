Победителем Слёта школьных лесничеств Тюменской области стала команда Ярково

В XIII Слёте школьных лесничеств Тюменской области приняли участие 26 команд, это 130 юных защитников леса и 26 их руководителей.

В течение трёх дней юные лесники соревновались в практических и теоретических знаниях в области лесных и биологических наук. Дети участвовали в индивидуальных специализированных конкурсах по лесоведению и таксации, ботанике и дендрологии, зоологии, энтомологии, экологии. Команды соревновались в эстафете "Лесное многоборье", увлекательной спортивной игре "Один день лесного пожарного", показав свои навыки тушения условного лесного пожара, спортивную подготовку и туристические навыки. Провели интерактивный час с представителями ООО "РН-Уватнефтегаз".

Для руководителей школьных лесничеств состоялись тематические семинары и практические занятия.

По результатам общего зачёта кубок победителя завоевало школьное лесничество "Зелёный патруль" (Ярковский район); второе место - Экоотряд72 (город Тюмень); третье место - школьное лесничество "Зелёный патруль" (Ялуторовский район).

Команде-победителю передан флаг школьных лесничеств. Команда будет хранить его до следующего, XIV Слёта школьных лесничеств.

Школьное лесничество "Зеленый патруль" (Ярковский район) также завоевало первые места в командном конкурсе "Лесное многоборье" и спортивной игре "Один день лесного пожарного".

Первое место в командном конкурсе агитбригад заняли "Лесные Робинзоны" (с. Чикча Тюменского района).

Ребята показали блестящие теоретические знания, практические навыки будущих лесников, творческие способности, ловкость, выносливость и в очередной раз доказали, что будущее нашей природы в самых надёжных руках!