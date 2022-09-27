В "Пионере" состоится концерт "Век живи - век учись"

1 октября Дворец творчества и спорта "Пионер" приглашает взрослых и детей на концертную программу "Век живи-век учись", посвященную Международному дню пожилых людей и Дню учителя.

В 14:30 начнется интерактивная программа, на которой все – от мала до велика смогут найти себе интересное занятие: создать "Мудрую совушку" и открытку с сюрпризом на мастер-классах, поиграть с волонтерами в "Добро игры", сотворить уникальный рисунок на спиле дерева, поучаствовать в чемпионате по настольным играм, а также познакомиться с инклюзивными играми.

В 15:00 в большом зале творческие коллективы Дворца представят свои лучшие номера, поздравят представителей старшего поколения с "профессиональным" праздником, и конечно, не оставят без внимания педагогов.

Концерт пройдет в современном формате телешоу, где главной темой станет связь поколений. Вход свободный.