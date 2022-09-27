Тобольск решает, как назвать сквер у храма

Скверу возле храма Михаила Архангела в нижнем посаде Тобольска решили дать имя, какое - решат жители города.
"В нашей группе проводится опрос по наименованию данного сквера. Проголосовать можно перейдя по ссылке", - сообщили в администрации города.
Члены исторического совета, изучив документы и справки, вынесли шесть вариантов названий. в том числе Афанасьевский.
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