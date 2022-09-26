Начался прием заявок на "Димитриевскую субботу"

Идет прием заявок на Международный молодёжный конкурс военно-патриотической песни "Димитриевская суббота" в рамках одноименного фестиваля. Конкурс пройдет в 28-й раз. За это время в нем приняло участие более 9 тысяч исполнителей и музыкальных коллективов из более 30 регионов РФ и 7 стран мира.

Фестиваль проводится с целью сохранения памяти о воинах, погибших за Отечество, и является социальным проектом, который помогает молодым исполнителям раскрыть свои таланты.

В конкурсе патриотической песни могут принять участие сольные исполнители и музыкальные коллективы в возрасте от 14 до 35 лет, имеющие статус победителей, лауреатов и дипломантов окружных и региональных конкурсов патриотической песни не ранее 2019 года. Конкурс пройдет по семи номинациям, в том числе на лучший видеоклип на авторскую песню.

Участников из Тюменской области после подачи заявки ожидают областные туры в четырех муниципалитетах.

6 октября - тур в Тюменском районе. К участию приглашаются исполнители из Тюменского, Ялуторовского, Исетского, Упоровского, Омутинского и Юргинского районов, Заводоуковского городского округа и города Ялуторовск. Заявки принимаются до 3 октября включительно на адрес электронной почты: ddtsozwezdie@mail.ru

С 12 по 13 октября - тур в Тюмени для участников областной столицы. Заявки принимаются до 7 октября включительно на адрес электронной почты: omp_tgmc@bk.ru

18 октября пройдет тур в Тобольском районе. Для участия ждут исполнителей из Вагайского, Тобольского, Уватского, Нижнетавдинского и Ярковского районов, города Тобольск. Заявки принимаются до 14 октября включительно на адрес электронной почты: mau.trck@mail.ru

21 октября в Викуловском районе приглашаются исполнители из Викуловского, Абатского, Армизонского, Аромашевского, Бердюжского, Ишимского, Казанского, Сладковского и Сорокинского районов, Голышмановского городского округа и города Ишим. Заявки принимаются до 18 октября включительно на адрес электронной почты: kulturavik@mail.ru

В каждой зоне будут определены лауреаты и дипломанты первой и второй степени, которые примут участие в Международном молодёжном военно-патриотическом конкурсе "Димитриевская суббота".

Конкурсанты из других регионов России и иностранных государств регистрируются через АИС "Молодёжь России". Приём заявок для других регионов и иностранных государств продлится до 20 октября включительно, также им будет необходимо отправить заявку в адрес Дирекции фестиваля avanposttyumen@mail.ru не позднее 29 октября.