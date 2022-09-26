С 2 по 9 октября впервые пройдёт "Тюменская креативная неделя"

Фото Тюменского агенства развития креативных индустрий

С 2 по 9 октября в Тюмени впервые пройдёт "Тюменская креативная неделя". Основная тема — формирование человеческого капитала.

Креативная неделя берет своё начало в небе на борту самолета Smartavia по маршруту Сочи-Тюмень, где пройдёт уникальный воздушный киносеанс — своеобразный эпиграф международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль Плюс".

Площадки креативной недели — место коммуникаций, образования, формирования новых смыслов и векторов развития креативных индустрий. Предлагаем познакомиться с самыми масштабными площадками:

Форум Креативных индустрий - первый тюменский форум креативных индустрий будет посвящен развитию человеческого капитала для креативной экономики. Основные тематические площадки: урбанистика, мода, кино, образование. Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/P7Z9S3JCjeZc9Brt7

V международный форум "Кинопедагогика"- форум для педагогов, специалистов учреждений культуры, руководителей ведомств образования, культуры и социальной сферы, кинопроизводителей. Ссылка на регистрацию: https://кинопедагогика.рф/forum22tmn

IX международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс" -ежегодное событие посвящено ценностно-ориентированному и познавательному кино со всего мира. Ссылка на регистрацию: https://нольплюс.рф/

Территория свободного творчества "Версия" -иммерсивные хореографические спектакли и перфомансы от ведущих представителей современного танца России с уникальным форматом "Осмысленный просмотр искусства". Ссылка на регистрацию: https://goo.su/j43bk

Также в рамках Тюменской креативной недели можно принять участие в креативном забеге, образовательных событиях школы креативных индустрий, общественно-политическом диктанте "Я гражданин: культурный суверенитет", мероприятиях на базе учреждений культуры и стать участником лекции от M’uzLab - лаборатория для музыкантов.

За подробной информацией о программе площадок следите в сообществе: https://vk.com/creativityweek