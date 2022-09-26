Кадеты-школьники, юнармейцы и их педагоги пройдут испытания на силу и слаженность

Фото - пресс-служба "Аванпоста"

С 29 по 30 сентября в центре "Аванпост" и на полигоне ТВВИКУ "Андреевский" пройдут комплексные соревнования "Суворовский натиск". В них примут участие три зачетные категории: военно-патриотические объединения, юнармейцы и педагоги со всей Тюменской области. Для каждой категории участников виды соревновательных этапов будут отличаться, сообщает пресс-служба "Аванпоста".

Военно-патриотическим объединениям, в каждом из которых команда состоит из шести юношей 14-18 лет, предстоит пройти за два дня четыре вида испытаний.

"Решение ситуационных задач". Команды отправятся на марш-бросок и по пути выполнят пять заданий: тестирование на старте по огневой и тактической подготовке, метание учебных ручных и противотанковых гранат, прохождение полосы препятствий, демонстрация навыков маскировки, составление карточки огня и определение дальности до цели;

"Разведка". В темное время суток команды пройдут контрольные точки с помощью карты и навигатора для определения координат - это формат ориентирования на местности;

"Марш-бросок". Преодолеть 3 километра со всей экипировкой и снаряжением до места следующего испытания;

"Огневая подготовка". На полигоне ТВВИКУ участники выполнят упражнение практической стрельбы из нарезного оружия.

Параллельно своим воспитанникам соревноваться будут и их педагоги. Для них подготовлена теоретическая часть в вопросах организации и проведения занятий по образовательным программам для допризывной молодёжи, так же как и у команд решение ситуационных задач по видам военной топографии, метанию учебных ручных и противотанковых гранат, составление карточки огня и определение дальности до цели. И вместе с воспитанниками практическая стрельба с места и в движении.

И третья категория участников - это юнармейские команды. Для них соревнования пройдут только 30 сентября. Ребята покажут свои силы в турнирах по пейнтболу и лазертагу, а также знания в тестировании.

Команда-победитель будет награждена переходящим кубком комплексных соревнований "Суворовский натиск".