Кадеты ТПКУ победили на Всероссийском кинофестивале "Потомки победителей"

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Воспитанники Тюменского президентского кадетского училища завоевала первое место на II Всероссийском фестивале военно-патриотического короткометражного кино для детей и молодежи "Потомки Победителей". Подготовленный кадетами фильм "Великий фортификатор" занял первое место в номинации "Лучший фильм о Герое Отечества", а также третье место среди документальных картин, снятых участниками возрастом от 15 лет до 21 года. сообщается на сайте Минобороны РФ.

В творческом конкурсе принимали участие коллективы, киностудии и общеобразовательные организации из разных уголков страны. Всего на суд жюри было представлено 320 работ. Воспитанники Тюменского ПКУ представили игровой короткометражный фильм "Десять кругов рая" и документальный фильм "Великий фортификатор", который основан на реальных событиях и посвящен выдающемуся военачальнику, генерал-лейтенанту инженерных войск Дмитрию Карбышеву.

Основные задачи кинофестиваля "Потомки Победителей" - это увеличение интереса подрастающего поколения к российской истории, подвигам Героев, повышение уровня патриотического воспитания молодежи.