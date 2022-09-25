Как ухаживать за собакой в отопительный период, рассказали тюменцам

На линьку сильно влияет центральное отопление, которого с нетерпением ждут все те, кто успел замерзнуть этой осенью.

- Осенью многие с нетерпением ждут, когда в квартиру подадут тепло, что не всегда радует собаководов. Дело в том, что у квартирных собак линька может не всегда начинаться со сменой времени года, животное живет в неестественных условиях и четкое разграничение минусовых и плюсовых температур стирается. Когда начинается отопительный сезон, у собак могут начаться проблемы с шерстью: обильная линька, пересушенная или наоборот жирная кожа и многое другое. Поэтому будьте внимательны и уделите чуть больше времени на уход за питомцем, – рассказал редакции издания "Тюменская область сегодня" кинолог Владимир Голубев.

Обильная линька

Когда в квартиру подают тепло, организм собаки отреагирует на температурные колебания и перестроит терморегуляцию. Из-за этого питомец может начать усиленно линять, таким образом сезонная линька затянется. У собаки будет уходить подшерсток, а если не ухаживать за шерстью питомца, могут образовываться колтуны. Кроме того, из-за сухого воздуха, шерсть у собаки может сбиваться, за ней будет сложно ухаживать. Шерсть может быть сильно пересушенной из-за статического электричества или, напротив, начать быстро жирниться.

Проблемы с кожей

Сухой воздух может пересушивать слизистые дыхательных путей, у собаки может начаться шелушиться или трескаться кожа. Можно даже заметить, что у питомца потрескался нос. Сухая кожа станет причиной ухудшения качества шерсти: шерсть будет выпадать клоками, сильно пачкаться.

Как помочь собаке

Чтобы у собаки не возникало проблем с кожей и шерстью из-за отопления, важно следить за микроклиматом в квартире. Это будет полезно не только для животного, но и для вас и ваших родных. Воспользуйтесь увлажнителем воздуха, который позволит поддерживать оптимальные показатели влажности в норме (40-60%). Если у вас нет специальных приборов, расставьте миски с водой около батарей и меняйте в них воду ежедневно. Чаще проводите влажную уборку дома, хотя бы один раз в день хорошо проветривайте помещение.