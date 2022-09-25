Тюменцам рассказали о посадках лука, чеснока и моркови под зиму

Тюменские дачники перерабатывают урожай, но многие растениеводы-любители уже занимаются сезонными посадками лука, чеснока, моркови. Специалисты Тюменского филиала Российского сельскохозяйственного центра советуют ответственно подойти к этому делу.



Очень важно, по их словам, выбрать неподтопляемый весной участок земли, подготовить землю под посадку. Желательно соблюдать севооборот: на одной и той же грядке лук и чеснок можно выращивать раз в три года. Если такой возможности нет то, во-первых, перед посевом озимых культур сеем сидераты. Самые доступные - горчица белая и овес: посеяли, пролили несколько раз и, когда образовалась зелёная масса, запахиваем в почву.

Во-вторых, вносим удобрения, в состав которых входят фосфор и калий. В-третьих, посадив гряду и дождавшись устойчивых заморозков, разбросать по мёрзлой почве аммиачную селитру. Главное, чтобы не произошло потепления, иначе при оттаивании растения могут пойти в рост. Также можно под перекопку с сидератами использовать фосфорно-калийное удобрение лук-чеснок, норма расхода 40-60 грамм на квадратный метр площади. Фосфорно-калийная подкормка положительно влияет на зимостойкость, развитие хорошей корневой системы, вызревание луковиц и их лёжкость при хранении.

Лук и чеснок можно высаживать в одно время. Специалисты рекомендуют для посадки чеснока выбирать самые крупные зубчики и высаживать на глубину две высоты чесночной дольки, для луковичных это закономерность.



Многие селяне стали заниматься посадками под зиму моркови. Как известно, она "тугодум", семена всходят в течение месяца, поэтому, семена, посаженные с осени, напитываются влагой и всходят раньше.