В Тобольске открылась арт-резиденция "VКремле"

12:36 25 сентября 2022
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В прошлую субботу в Тобольском кремле прошел фестиваль Кремлевские сказы в рамках открытия арт-резиденции "VКремле". Гостей пригласили на квесты, мастер-классы, творческие экскурсии, кукольные спектакли, этно-встречи, музыкальные перформансы. В Гостинном дворе работала площадка, где угощали чаем с сибирскими травами.

Интересные экскурсии познакомили гостей с Рентереей – бывшем хранилищем государевой казны, а также с кремлевскими башнями. В Крапивной мастерской учили изготовлению крапивной нити, которую наши предки считали талисманом для исполнения желаний.

В Научной библиотеке любителей литературы ожидала встреча с "Ершовской Иппокреной", а в Саду Ермака рассказывали городские истории.

По материалам Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

Теги: Тобольск
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