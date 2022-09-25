В Тобольске открылась арт-резиденция "VКремле"

В прошлую субботу в Тобольском кремле прошел фестиваль Кремлевские сказы в рамках открытия арт-резиденции "VКремле". Гостей пригласили на квесты, мастер-классы, творческие экскурсии, кукольные спектакли, этно-встречи, музыкальные перформансы. В Гостинном дворе работала площадка, где угощали чаем с сибирскими травами.

Интересные экскурсии познакомили гостей с Рентереей – бывшем хранилищем государевой казны, а также с кремлевскими башнями. В Крапивной мастерской учили изготовлению крапивной нити, которую наши предки считали талисманом для исполнения желаний.

В Научной библиотеке любителей литературы ожидала встреча с "Ершовской Иппокреной", а в Саду Ермака рассказывали городские истории.

По материалам Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.