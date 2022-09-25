Новый вид операции на сосудах провели в тобольской больнице

Сосудистые хирурги областной больницы № 3 впервые в Тобольске выполнили аорто-бедренное шунтирование, сообщил Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь Областной больницы № 3 (г. Тобольск).

Операция потребовалась возрастному пациенту, который обратился к врачу с болью и дискомфортом в мышцах ног, кроме этого мужчина мог пройти не более 50 метров, а его нога побледнела и стала холодной. Симптомы указывали на ишемию (недостаточное кровоснабжение) нижних конечностей, которая ведет к дефициту кислорода в тканях ног.

Компьютерная томография показала окклюзию (закупоривание) наружной подвздошной артерии слева и пациента направили на экстренную госпитализацию. Хирургическое вмешательство проводилось под руководством сердечно-сосудистого хирурга ОКБ № 1 (г. Тюмени) Азата Ахметова. В ходе операции врачи установили обходной путь - шунт в обход закупоренной артерии от брюшной аорты к левой бедренной артерии в паховой области с помощью искусственного сосудистого протеза.

Практически бескровное вмешательство длилось порядка двух часов и прошло успешно. Уже на следующий день у пациента исчезли боли, он снова смог ходить на длинные дистанции.