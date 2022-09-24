Фестиваль "Димитриевская суббота" стартовал с круглого стола и акции "Свеча"

21 сентября прошли акция "Свеча" и круглый стол, посвященный Куликовской битве в культуре и истории России. Оба мероприятия состоялись в рамках Международного молодёжного военно-патриотического фестиваля "Димитриевская суббота".
В Общественной палате Тюменской области за круглым столом собрались представители регионального отделения Российского военно-исторического общества, ветеранских, молодежных, общественных и религиозных организаций, представители образовательных организаций и органов государственной власти и местного самоуправления.
Школьники и студенты рассказали о воинских подвигах, символах Куликовской битвы. Участники отметили значимость таких мероприятий для воспитания у молодого поколения чувства патриотизма, гражданственности и приверженности национально-культурным ценностям народов России.
Продолжилась встреча акцией во имя святого благоверного князя Димитрия Донского на Площади Губкина. В начале мероприятия курсанты регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" внесли кубки с землей с полей сражений - Куликовского поля, Бородинского поля, города-героя Севастополя, Оштинского рубежа, Прохоровского поля и землю Пальмиры.
По традиции огонь, зажжённый в Храме, вынес Отец Димитрий. От него зажгли первые свечи обучающиеся специализированных групп добровольной подготовки к военной службе, школьники и жители города. После чего все участники проследовали к памятнику "С чего начинается Родина".
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