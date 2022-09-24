В октябре откроется Музей тюменской торговли в Тюмени

Как и чем торговали на протяжении веков, расскажут в постоянной экспозиции, которая откроется в тюменском ЦУМе.

- Символично, что открытие музея произойдёт в год 75-летия старейшего торгового предприятия Тюменской области, - рассказала генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова. - Времена меняются, вместе с ними меняются и торговые центры. Сейчас в них появляется все больше общественных пространств. Мы выбрали музейную тему, и в этом отношении продолжаем развиваться. Сейчас у нас образуется целый музейный кластер.

Помимо музея Тюменской торговли, продолжает работу музей оружия, который уже вошёл в туристические маршруты, сообщает Департамент потребительского рынка Администрации г. Тюмени.