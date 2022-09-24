Сколько денег тратят тюменцы на продукты и непродовольственные товары в 2022 году

С начала 2022 года они потратили 272 млрд рублей.
Тюменьстат оценил траты жителей Тюменской области. За год они выросли на 20 млрд рублей.
Как сообщили Вслух.ру, в январе-июле 2022 года покупатели заплатили 271 млрд 969,2 млн рублей: 141 млрд 539,1 млн рублей за непродовольственные товары, 130 млрд 430,1 млн рублей — за продукты.
По последним данным, в Тюменской области проживает 1 млн 551,6 тыс. человек. Следовательно, каждый тратил чуть больше 25 тыс. рублей в месяц, из них 12 тыс. рублей — на продовольствие.
Для сравнения: годом ранее оборот розничной торговли за семь месяцев составил 251 млрд 993,3 млн рублей.
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