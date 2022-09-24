Кубок региональной спартакиады допризывников остался в Ишиме

Команда ребят из Ишима во второй раз стала победителем спартакиады среди допризывной молодежи Тюменской области. Второе и третье места заняли Ишимский и Викуловский районы соответственно, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В финальном этапе состязания приняли участие команды 9 муниципалитетов региона. Мероприятие посвящено памяти начальника службы вооружения управления инженерных войск Центрального военного округа, полковника Рустема Абзалова.

Определили на спартакиаде и лидеров по каждой дисциплине. Лучшим в метании гранат на дальность стал воспитанник тюменского центра "Аванпост" Виталий Лозоренко. Точнее всех метал гранаты Алексей Куренных из Ишима. Лучшим ныряльщиком в длину назвали ишимца Павла Теплова. В преодолении марш-броска на пять километров первое место заняла команда Ишима, сообщила Тюменская линия.