Как тюменцы могут сэкономить на поездках в общественном транспорте

Оформить электронную транспортную карту "Школьник" достаточно просто. Для этого не потребуется кучи справок и документов. Все что необходимо — это поход в МФЦ с двумя документами либо обращение через портал "Госуслуги".

Подростки, которым уже исполнилось 14 лет, могут самостоятельно оформить проездную карту школьника.

Оформить самостоятельно проездную карту школьника лицу, не достигшему 14-летнего возраста, не получится. Поэтому вместе с ним в МФЦ должна прийти мама. Процедура та же: талончик, окошечко специалиста, но вместе с паспортом родителя необходимо свидетельство о рождении ребенка. Ждать электронную карту "Школьник" придется также около двух недель.

- Возмещается 80% от стоимости проезда, то есть поездка в одну сторону вашему ребенку обойдется в 5 рублей 80 копеек. Стоимость проезда для ученика не изменится до 31 декабря 2022 года, - заверили в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени.

Важно и то, что школьник сможет в один день только дважды воспользоваться этой картой из-за лимита. Он действует в будни. Если же ребенок едет в праздничные дни или каникулы, с карты школьника будет списываться полная сумма проезда.

Студенческую транспортную карту нужно оформлять также в "Моих документах". Для этого необходимо принести с собой паспорт, справку из колледжа с подтверждением, что человек там учится, или студенческий билет. Затем надо написать заявление, сфотографироваться на месте и получить проездную карту.

Студенты тоже имеют право на льготный проезд. Однако льгота размером ниже, чем у школьника – 50% от стоимости поездки. То есть с 1 января 2022 года за один проезд с электронной транспортной картой студента спишется всего 14 рублей 50 копеек.

На студенческой карте также установлен лимит в 2 поездки в день. В воскресение, праздничные дни, в каникулы и во время академического отпуска придется ездить за полную оплату.