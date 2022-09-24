На что обратить внимание при покупке жилья, рассказали тюменцам

При покупке нового жилья люди часто обращают внимания на внешний лоск – панорамные окна, веселую расцветку дома, просторные лифты. Да, это приятные бонусы, но куда важнее качественно сделанная проводка или правильно установленные трубы.

Каких ошибок следует избегать при выборе квартиры узнал корреспондент АИФ-ТЮМЕНЬ.

Водопроводные трубы

В начале надо посмотреть, какие трубы установлены в квартире. Есть несколько видов труб – стальные, пластиковые, металлические. В современных новостройках чаще всего используют пластиковые трубы, так как их удобно монтировать, они не подвержены коррозии и срок эксплуатации у них довольно высокий. Главное учитывать следующие нюансы: линия трубы должна быть прямой, соединения без всяких наплавлений. Краны для перекрытия воды не должны быть разболтаны, иначе они начнут течь.



Отопление

От качественных радиаторов зависит и тепло в квартире. Они должны висеть крепко и ровно на стене. Важно, чтобы на радиаторах были установлены вентили. С их помощью можно самостоятельно отключать на время отдельные отопительные приборы. Следует обращать внимание и на материал. Если радиаторы алюминиевые, то они быстрее подвержены износу. Стальные радиаторы хуже проводят тепло. Квартира будет дольше нагреваться. Лучше отдать предпочтение биметаллическим радиаторам, которые сделаны из стали и алюминия. Они и гораздо надежнее и лучше проводят тепло.

Проводка

Нередко застройщики экономят на проводке. Чтобы себя обезопасить, нужно заранее протестировать систему.

"Что касается проверки электричества, проводки, лучше обратиться к специалисту. Если вы ограничены во времени, можно сделать следующее: включить свет во всех комнатах и посмотреть, не мигает ли он. Проверить нужно и розетки, подключив к ним зарядное устройство для телефона", – говорит эксперт.

Важно, чтобы розетки не болтались. В ванной должны быть специальные розетки со шторками, которые защищают от влаги. Светильники тоже должны быть соответствующими: они должны быть защищены от попадания воды.