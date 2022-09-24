Пациенты с дегенерацией сетчатки обследуются в Тюменском офтальмологическом диспансере

В Тюменском областном офтальмологическом диспансере (ООБ) ежегодно обследуют до трех тысяч пациентов с центральной дегенерацией сетчатки. Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) - хроническое заболевание сетчатки глаза, поражающее центральную зону, распространена у людей старше 50 лет, а после 75 лет выявляется почти у половины пациентов.

"Заболевание начинается незаметно. В течение нескольких лет на глазном дне появляются точечные очажки, на месте которых погибают нервные клетки. Постепенно пациент теряет возможность воспринимать изображение центром сетчатки и ориентируется только за счёт периферического зрения", - рассказывает завотделением ООД, врач-офтальмолог высшей категории, к.м.н. Наталья Курзаева.

В настоящее время нет способа вылечить ВМД, но развитие заболевания можно приостановить и замедлить. В диспансере пациентам проводится профилактическое лечение или интравитреальное введение противоотёчных препаратов.

Интравитреальное введение противоотёчных препаратов препятствуют разрушению нервных клеток сетчатки и улучшают уровень жизни пациентов. Эта высокотехнологичная процедура оказывается пациентам по ОМС, уточнили в пресс-службе "Областного офтальмологического диспансера" (г. Тюмень).