Тюменцы с февраля отправили в ДНР и ЛНР 290 тонн гумпомощи

Подведение итогов работы пунктов сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса и награждение победителей и призеров регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ состоялось на торжественной встрече во Дворце творчества и спорта "Пионер".

С 21 февраля Тюменская область при участии волонтеров собрала и отправила 290 тонн груза в ЛНР и ДНР. Работа пунктов продолжается.

"В Тюменской области действует 29 пунктов сбора, куда все желающие могут принести продукты питания, средства гигиены и иные товары для соотечественников из ЛНР и ДНР. Более 250 тысяч жителей региона приняли участие в оказании волонтерской помощи. Добродушие, добросердечность - это качества, присущие людям с высокой культурной планкой и умением быть чуткими к другим", - подчеркнул почетный гость мероприятия, заместитель губернатора, директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер.

Благотворители, внесшие наибольший вклад в сбор гуманитарной помощи – корпоративные партнеры, представители бизнеса, общественные организации были отмечены благодарностями губернатора и заместителя губернатора Тюменской области.

Не остались без внимания и те, кто с самого начала акции по сбору гуманитарной помощи стоял по ту сторону – принимал груз, занимался фасовкой, сортировкой товаров, компоновкой продуктовых и гигиенических наборов, погрузкой фур и вагонов. Конечно это волонтеры! Благодаря их бескорыстной помощи более 290 тонн груза отправлено от жителей региона в ЛНР и ДНР. Работа пунктов породолжается.

Вторым большим блоком встречи стало награждение победителей и призеров регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ, который прошел летом.

"Клуб МЫВМЕСТЕ появился во время пандемии для помощи нуждающимся. За два года сфера его деятельности менялась в зависимости от задач, которые диктовали происходящие события. Тогда же появилась и международная премия "#МЫВМЕСТЕ". Это второй год ее реализации. Значительное отличие регионального этапа нынешнего года от предыдущего заключается даже не в большем количестве заявок (2021 год - 253, 2022 год -388), а в том, что все эти проекты уже успешно реализуются, а не существуют на уровне идей. Все это говорит о том, что количество волонтеров, в том числе корпоративных добровольцев, кратно растет. По итогам прошлого года четыре тюменских проекта вошли в число призеров международной премии и получили федеральную поддержку. Надеемся, что в декабре услышим имена наших земляков на подведении итогов, которое состоится в Москве", - отметил директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Владимирович Хромин.

Напомним, в тройку призеров по итогам регионального этапа вошли:

Номинация "Большая перемена" (возрастная категория 14 – 17 лет) :

1 место - Ольга Глухова;

Номинация "Здоровье нации" (возрастная категория 18+):

Категория "Волонтеры":

1 место - Елена Калинина, проект "ВЯЖУ ДОБРО";

2 место - Рамиль Саитов, проект "Сибирский Путь Здоровья";

3 место - Наталья Выставных, проект "#СпасаяЖизнь".

Категория "НКО":

1 место - Региональная общественная организация "Тюменский атлетический клуб АНТЕЙ" проект "Область здоровья".

Номинация Помощь людям (18+):

Категория "Волонтеры":

1 место - Елизавета Меркушина, проект "Зона комфорта - ЛЁД";

2 место - Вера Тухватуллина, проект "НаРАВНЫХ";

3 место - Виктория Каблукова, проект "Проект "ProДобро".

Категория "НКО":

1 место - АНО Социально-психолого-педагогический центр по оказанию услуг населению "Лабиринт" проект "Ограниченные невозможности" и

1 место – Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов (ВОРДИ) региональное отделение Тюменской области проект "Передышка"

Номинация "Страна возможностей" (возрастная категория 18+):

Категория "Волонтеры":

1 место - Дания Апасова, проект "Добромед-profi";

2 место - Элина Сабируллина, проект "Наши Герои",

3 место - Федор Маслов, проект "Не выставка шуб".

Категория "НКО":

1 место - АНО "Добровольческий молодёжный центр "Грин Хелперс" проект "Фестиваль доброты "Тёплые коты";

2 место - межрегиональная общественная организация "Тепло души детям" проект "OnkoArt. Онкопозитив и творчество";

3 место - АОООН ТО "Мы вместе" проект "Межлагерный областной форум детских идей "Лидеры Мы вместе".

Номинация "Территория для жизни" (возрастная категория 18+):

Категория "Волонтеры":

1 место - Альмира Сажина, проект "Историко-культурный заповедник "Бухарско-татарская слобода "ЯНАВЫЛЛ".

Категория "НКО"

1 место - Благотворительный фонд помощи животным "Горячая линия "Потеряшки" проект "Стерилизация животных в проблемных районах города Тюмени"

Номинация "Лидер социальных изменений" (возрастная категория 18+):

Категория "НКО":

1 место - ТРООИ "Равные возможности" г. Тобольск проект "Социализация и абилитация детей с ограниченными возможностями здоровья".

Категория "Бизнес":

1 место - АО "Транснефть – Сибирь", проект "АО "Транснефть – Сибирь" – Крайнему северу"

Номинация "Ответственный бизнес":

Категория "Бизнес"

1 место - ООО "Тюмень Водоканал", проект "Росводоканал Добро (г.Тюмень)";

2 место - ИП Пушкарева Елена Владимировна, проект "Экспозиция дизайнерских решений "Перевернутый дом";

3 место - ООО "ЗапСибНефтехим", проект "Тобольск настоящий: программа социально-инфраструктурного развития".

Номинация "Социальный предприниматель"

Категория "Бизнес":

1 место - ИП Турнов Сергей Вячеславович, проект "Среда без границ".

Номинация "Медиапроект" (возрастная категория 18+):

1 место - Наталья Шимина (категория "Волонтеры") проект "ДЕТСКИЙВОПРОС.РФ - портал для родителей о детях";

2 место - АНО "ЦРЦК" (категория "НКО" ) проект "Школа медиаволонтёров";

3 место - АУ ТО "КЦСОН Тюменского района" (категория "НКО") проект "Газета клуба активного долголетия "Любава".

После федеральной экспертизы 16 проектов тюменцев прошли в следующий этап премии и поборются за возможность получить финансовую поддержку до 3,5 млн рублей на масштабирование социальной инициативы.