Моор выразил соболезнования семье старейшей фронтовички России

Не стало старейшей в России участницы Великой Отечественной войны Александры Васильевны Чебаненко, в марте этого года ей исполнилось 105 лет.

В феврале этого года ее имя было внесено в Книгу рекордов России как жителя России с наибольшим возрастом участника Великой Отечественной войны.

"Ветеран скончалась сегодня ночью в больнице. Александра Васильевна родилась в далеком 1917 году. С первых дней войны оказалась на фронте. Служила медсестрой, была ранена. Награждена орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону Кавказа". После войны трудилась на севере Тюменской области, до последнего жила в Тюмени. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александры Васильевны", - написал в своем Telegram-канале Александр Моор.

Александра Васильевна родилась 10 марта 1917 года в Пензенской области. В рядах Красной армии служила с 26 июня 1941-го по 26 января 1946 года. Участвовала в освобождении Киева, Ворошиловграда в составе 117-й, 237-й гвардейской дивизии, 1-го и 4-го Украинского фронтов. Старшина медицинской службы победу встретила в Германии. После демобилизации работала на "Запорожстали", затем переехала в посёлок Междуреченский Кондинского района Тюменской области, жила в Тюмени.

Александра Васильевна награждена орденом Отечественной войны I и II степеней, медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги", "За оборону Кавказа", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".