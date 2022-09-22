Содружество библиотек Тюменской области получит 500 тысяч рублей на реализацию соцпроекта

Победителем отбора по приоритетному направлению "Деятельность в области культуры, искусства и содействия указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности" стала Автономная некоммерческая организация "Содружество библиотек Тюменской области"

Всего экспертный совет при Департаменте культуры Тюменской области рассмотрел пять заявок.

В итоге по сумме баллов выиграл проект "Инклюзивная книжная мастерская "ТАКТИМО: прикоснись к профессии"" НКО "Содружество библиотек Тюменской области". Они получат субсидию в размере 500 тыс. рублей.

В конкурсе также участвовали: Центр реализации социокультурных программ и проектов "Град-Столица", Центр поддержки и развития культуры и спорта "Точка", Центр креативных проектов - путь Мастера" и частное дошкольное образовательное учреждение "Институт уникальных детей".

Работа с заявками продолжалась с 30 августа по 14 сентября.

Победителю конкурса субсидия предоставляется в течение 20 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии, не позднее 12.10.2022.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать на официальном сайте https://тюменьгранты.72to.ru/

Всего в 2022 году Департаментом культуры Тюменской области проведено три конкурса среди социально-ориентированных организаций по восьми направлениям, на которые поступило 24 заявки. Поддержано восемь проектов на общую сумму 5 млн рублей, из них в рамках регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура" пять проектов на сумму 3 млн 200 тыс. рублей.