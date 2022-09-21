Тюменские педагоги участвуют во Всероссийском финале "Сердце отдаю детям"

Трио тюменских педагогов дополнительного образования в настоящее время находится в городе Красноярске, где проходит финальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям".

Напомним, наш регион представляют тренер МАУ СШ "Центр спортивного танца" города Тюмени Виктор Погорелов, педагог-организатор МАУ ДО ЦРТДиЮ "Грант" города Тюмени Ирина Панина и тренер-преподаватель по волейболу ДЮСШ №2 Тюменского муниципального района Александр Каргин.

Участники финального этапа конкурса уже поделились опытом с коллегами, проведя мастер-классы. Представители Тюменской области продемонстрировали высокий уровень профессионализма, используя разнообразные приемы и методы работы с детьми различных категорий и образовательных потребностей на мастер классах " Метод "равный-равному" как инструмент социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов" (В.Погорелов), " Язык тела как инструмент исполнителя в хореографии" (И.Панина), " Развитие коммуникативных навыков при изучении приема мяча разными способами в волейболе" (А.Каргин).

Испытания продлятся до 22 сентября включительно.