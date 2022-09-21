Среди финалистов "Учителя года" больше всего филологов и историков

Из 88 финалистов конкурса "Учитель года России" 51 ведут предметы по гуманитарным наукам.

"Если говорить о предметах, которые преподают конкурсанты, то лидируют гуманитарные науки. Так, 20 финалистов являются учителями русского языка и литературы, 17 преподают историю и обществознание, 14 – английский язык," - отмечают в информационном центре правительства ТО.

За звание "Учителя года России - 2022" поборются 8 учителей начальных классов, по 3 учителя биологии, информатики и физики, по 2 педагога музыки, химии и китайского языка, по 1 преподавателю астрономии, изобразительного искусства и ОБЖ.



Суммарный педагогический стаж финалистов конкурса "Учитель года России - 2022", который проходит в Тюмени, рвен почти тысяче лет. Один из педагогов преподает уже более 30 лет, стаж 10 человек составляет от 21 года до 30 лет, еще 31 участник занимается педагогической деятельностью от 11 до 20 лет и 46 – от 3 до 10 лет.