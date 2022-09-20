В Тюмени продолжается набор контрактников для службы в подразделениях региона в составе ВС РФ

Военкомат Тюменской области с июля этого года ведет набор желающих служить по контракту в трех подразделениях Тюменской области: инженерный батальон "Тобол".

снайперское подразделение "Тайга" и артдивизион "Сибирь". Отправки "новобранцев" проходят регулярно по мере формирования групп, первая отбыла на полигон для боевого слаживания 22 июля, следующая запланирована на эту пятницу, сообщил военный комиссар Алексей Куличков.

По словам военкома, желающих послужить в тюменских подразделениях много, но берут не всех: кому-то состояние здоровья не позволяет, у кого-то проблемы с законом. Тюменцы составляют 90%, но записываются и жители соседних Курганской, Омской, Свердловской областей, ХМАО-Югры. Из восьми медиков, отправившихся на службу, шесть - женщины.

Нет проблем и с плановым набором на обычную службу по контракту в ВС РФ. В этом году желающих стало в три-четыре раза больше, отметил в беседе Куличков.

Еще одно направление работы с контрактниками - это набор в боевой армейский резерв страны (БАРС). Пребывающие в запасе граждане заключают контракт, их включают в мобилизационный людской резерв с сохранением постоянного места работы и заработной платы. Формируется он с прошлого года. В Тюменской области в нем состоят уже около 500 человек, проживающих в разных муниципалитетах региона. В зависимости от звания и военной должности они получают небольшую доплату к зарплате по основному месту работы, 60 дней в году проходят военные сборы.

Помимо этого, проводятся традиционные сборы граждан, пребывающих в запасе. Повестки о сборах они получают по месту работы или лично. В этом году освежили навыки по своим учетным специальностям уже около 500 человек, в планах военкомата организовать аналогичные мероприятия в сентябре и октябре.