Вопросы уровня жизни тюменцев находятся под пристальным вниманием правительства

Главные отрасли экономики в Тюменской области работают устойчиво, зарегистрированный уровень безработицы – на минимальных значениях, содействие занятости населения продолжает оставаться одним из приоритетных направлений. о этом сообщил замгубернатора Алексей Райдер 19 сентября по итогам заседания областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В целях обеспечения стабильной ситуации на рынке труда региона будет продолжена реализация мероприятий, направленных на содействие занятости населения. При необходимости, будет предусмотрено выделение дополнительных бюджетных средств, доложил директор департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

Была рассмотрена инициатива председателя правления Союза "Региональное объединение работодателей" Анатолия Лазаренко о внедрении стандарта корпоративной социальной ответственности и института негосударственного инспекционного контроля. Комиссия приняла решение рекомендовать отраслевым исполнительным органам власти Тюменской области, в рамках полномочий, оказывать поддержку развитию корпоративной социальной ответственности, в т.ч. институту негосударственного инспекционного контроля.

В настоящее время активно ведется разработка Регионального трехстороннего соглашения на 2023-2025 годы. Достигнуты договоренности по большинству инициатив, касающихся заработной платы, охраны труда, социального партнерства. Продолжается деятельность постоянной рабочей группы по развитию системы социального партнерства.