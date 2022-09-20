Родителей школьников просят ответить на вопросы об экскурсиях

Опрос родителей учеников всех классов проводит Агентство стратегических инициатив проводит, цель - узнать, организуют ли школы познавательные и профориентационные программы путешествий.

Результаты опроса помогут сформировать познавательные программы профориентации с элементами образовательного туризма, а также межрегиональные программы путешествий для школьников и молодежи.

Опрос проходит на платформе leader-id и займёт не более 3-4 минут