Тюмень встречает финалистов конкурса "Учитель года"

Тюменская область готова к приему 88 финалистов Всероссийского конкурса "Учитель года России-2022", торжественное открытие состоится 21 сентября.

Конкурсные и образовательные мероприятия пройдут на площадках гимназии № 16, мультицентра "Контора пароходства", Дворца культуры "Нефтяник" им. В. И. Муравленко и музейного комплекса им. И. Я. Словцова.

В заключительном этапе примут участие 88 финалистов – 85 победителей регионального этапа конкурса, учителя из ЛНР, ДНР и победитель конкурса "Учитель года заграншкол МИД России" (Венгрия). Испытания первого тура "Урок" и "Воспитательное событие" пройдут с 22 по 27 сентября: учителя проведут для тюменских школьников уроки по своим предметам и организуют креативные внеурочные занятия.

27 сентября будут объявлены 15 лауреатов, которым предстоит представить свои педагогические наработки на "Мастер-классе" 29 сентября. Также они примут участие в испытании "Вопрос учителю года", которое состоится 30 сентября в музейном комплексе им. И. Я. Словцова. В режиме пресс-конференции педагоги ответят на вопросы интервьюеров: представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов.

1 октября состоится торжественная церемония объявления пяти призеров конкурса. Именно они отправятся в Москву, где 4 октября примут участие в заключительном испытании - "Педагогическом совете".

Победителя конкурса "Учитель года России-2022" наградят в Государственном Кремлевском дворце 5 октября. Он получит главный приз конкурса – Большого хрустального пеликана – и станет советником Министра просвещения Российской Федерации на общественных началах.