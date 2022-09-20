Пять новых библиотек откроют в Тюменской области

5 новых модельных библиотек откроют в Тюменской области до октября.

Библиотека в поселке Боровский Тюменского района. Приоритетное направление — развитие семейного чтения. Уже приобретены 3D-принтер, графические планшеты и литература по креативной индустрии.

В Ялуторовске модельными стали Городская библиотека № 2 и Молодежная библиотека. Они оснащены интерактивными панелями, планшетами, автономными VR-очками. В Городской библиотеке внедрили программное обеспечение "Финансовая грамотность". Для детей откроют мультстудию.

На базе модельной библиотеки Тюмени по ул. Ватутина запустят "Интеллект-зал" для молодежных инициатив. Закуплены ноутбук, штативы, фотоаппарат, студийная вспышка и другое.

Центральная библиотека Омутинки после модернизации станет Полиграфическим центром с техникой по выпуску методических, краеведческих изданий, книг местных авторов. Заработает единый читательский билет.

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер:

"Проекты эксклюзивные, каждая библиотека старается учесть специфику своего населенного пункта, людей, которые родились на этой земле. Уверена, что обновленные библиотеки станут центрами проведения культурного досуга для жителей городов и поселений".

Малые библиотеки победили в отборе на получение федеральных средств в рамках проекта "Культурная среда".