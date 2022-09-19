Социальные службы помогут пожилым людям восстановиться после травм и болезней

Областной центр реабилитации инвалидов и Комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района приступили к реализации проекта "Оставаться самим собой: организация комплексного восстановления пожилых людей после травм и болезней как возможность вернуться к самостоятельной деятельности".

Курс реабилитации длится от 3 до 6 месяцев, услуги предоставляются бесплатно. Помощь в рамках проекта уже оказана 26 жителям Тюмени и Тюменского района, всего до конца 2023 года участие в проекте примут около 300 человек.

Проект разработан Благотворительным фондом "Старость в радость" (г. Москва), реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Его цель - сохранить качество жизни и непрерывность помощи для пожилых людей и инвалидов старше 18 лет, недавно перенесших травмы, инсульт или тяжелые заболевания, приводящие к риску развития потребности в посторонней помощи.

Проект подразумевает проведение комплекса реабилитационных мероприятий мультидисциплинарной командой специалистов в области логопедии, эрготерапии, психологии, лечебной физкультуры и т.д. Все специалисты прошли повышение квалификации у признанных поставщиков образовательных услуг в сфере реабилитации, необходимое реабилитационное оборудование предоставлено Благотворительным фондом "Старость в радость" (различные виды ортезов, захватов, тренажеры, брусья и многое другое).

Для каждого получателя социальных услуг составляется индивидуальный план сопровождения. Специалисты помогают восстановить утраченные вследствие травм и заболеваний навыки, необходимые для самостоятельной жизнедеятельности: держать ложку, сидеть, вставать, ходить, умываться, разговаривать и многое другое, а также проводят консультации для родственников, которые осуществляют уход за близкими, обучают безопасному использованию технических средств реабилитации.