Тюменская организация общества слепых выиграла гранты на два проекта

Тюменская областная организация Всероссийского общества слепых приглашает открывает школу тифлокулинарии и лабораторию трудоустройства, на реализацию проектов будут направлены средства грантов.

Школу тифлокулинарии (совместно с колледжем производственных и социальных технологий" при поддержке Фонда президентских грантов) откроют 21 сентября на ул. Мельничная, 19. Проект направлен на социально-бытовую реабилитацию незрячих людей, проживающих в городе Тюмени, через освоение профессиональных компетенций и обучение их кулинарным умениям и навыкам.

Проект "Лаборатория трудоустройства" (совместно с ООО "Учебно-реабилитационное предприятие "Тюмень-Старт" при поддержке гранта губернатора Тюменской области с софинансированием Фонда президентских грантов) стартует 20 сентября там же. Проект направлен на создание условий для трудовой и профессиональной адаптации инвалидов, в том числе детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, для формирования у них представления о спектре доступных профессий, получения первичных трудовых умений, формирования навыков самостоятельности в решении повседневных профессиональных задач в трудовой и социально-коммуникативной деятельности.